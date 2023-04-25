Европа стала покупать больше газа у Азербайджана

Euronews

В поисках альтернативы российскому газу Европа повернулась в сторону Баку.

Во вторник Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия подписали с Азербайджаном меморандум о развитии сотрудничества на газовом рынке.

София, Бухарест, Афины и Рим покупают азербайджанский газ уже сейчас, а поставки Будапешту и Братиславе должны начаться к концу этого года.

"Сегодня мы реализуем проект XXI века. Проект, который развивается. Будучи надежным партнером в сфере энергетики, Азербайджан, безусловно, готов продолжить путь и достичь всех поставленных целей", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Лучшее решение для нынешнего энергетического кризиса в Европе — возможность доставлять в Европу больше газа из большего количества источников и по большему количеству маршрутов", — сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

После начала российского вторжения в Украину Венгрия и еще несколько стран Евросоюза попросили Еврокомиссию выделить финансирование на инфраструктуру, необходимую для увеличения поставок азербайджанского газа в Европу. Ожидается, что к 2027 году экспорт газа из Баку увеличится как минимум до 20 млрд кубометров в год.