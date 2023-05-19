Зеленский в Джидде: арабские страны "закрывают глаза" на российское вторжение

Открывая саммит ЛАГ, президент Украины призвал страны региона, многие из которых до сих пор занимают нейтральную позицию по отношению к Кремлю, "честно взглянуть на ситуацию". Саудовский принц предложил Киеву посредничество Эр-Рияда.

Президент Украины призвал арабские страны действовать самостоятельно и не игнорировать разворачивающуюся войну, которую развязала Россия.

С таким заявлением Владимир Зеленский выступил на открытии исторического саммита ЛАГ в Саудовской Аравии, на который также впервые за 13 лет позвали Башара Асада. "Я надеюсь, что большинство из собравшихся здесь выступает за мир и справедливость", – сказал украинский лидер.

Анонсируя темы переговоров с региональными игроками, Зеленский отдельно остановился на защите украинских мусульман: "Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям на оккупированном полуострове, – мусульмане".

К сожалению, во всём мире и здесь, среди вас, есть те, кто закрывает глаза на застенки, в которые бросают людей, на незаконную аннексию. И я здесь для того, чтобы все могли честно на это взглянуть, как бы ни старались россияне повлиять на вас. Владимир Зеленский президент Украины

Сообщается, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Владимир Зеленский рассказал ему об украинской "Формуле мира", поблагодарил за "поддержку суверенитета и территориальной целостности", а также пригласил в Украину.

Глава офиса президента Андрей Ермак напомнил, что Эр-Рияд принимал участие в возвращении из российского плена 10 иностранных граждан.

Мы подтверждаем позицию королевства, которая заключается в поддержке всего, что способствует снижению остроты кризиса в Украине и улучшению гуманитарной ситуации. Мы готовы продолжать играть роль посредника между Россией и Украиной и поддерживаем любые международные инициативы, нацеленные на мирное урегулирование. Мухаммед бен Сальман наследный принц Саудовской Аравии

Как пишет Reuters, для перелёта в Джидду правительственный самолёт Зеленскому предоставила Франция. Ожидается, что этот же борт доставит президента Украины в Хиросиму, где проходит саммит "Большой семёрки".