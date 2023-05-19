Зеленский в Джидде: арабские страны "закрывают глаза" на российское вторжение

Открывая саммит ЛАГ, президент Украины призвал страны региона, многие из которых до сих пор занимают нейтральную позицию по отношению к Кремлю, "честно взглянуть на ситуацию". Саудовский принц предложил Киеву посредничество Эр-Рияда.
Президент Украины призвал арабские страны действовать самостоятельно и не игнорировать разворачивающуюся войну, которую развязала Россия.
С таким заявлением Владимир Зеленский выступил на открытии исторического саммита ЛАГ в Саудовской Аравии, на который также впервые за 13 лет позвали Башара Асада. "Я надеюсь, что большинство из собравшихся здесь выступает за мир и справедливость", – сказал украинский лидер.
Анонсируя темы переговоров с региональными игроками, Зеленский отдельно остановился на защите украинских мусульман: "Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям на оккупированном полуострове, – мусульмане".
Сообщается, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Владимир Зеленский рассказал ему об украинской "Формуле мира", поблагодарил за "поддержку суверенитета и территориальной целостности", а также пригласил в Украину.
Глава офиса президента Андрей Ермак напомнил, что Эр-Рияд принимал участие в возвращении из российского плена 10 иностранных граждан.
Как пишет Reuters, для перелёта в Джидду правительственный самолёт Зеленскому предоставила Франция. Ожидается, что этот же борт доставит президента Украины в Хиросиму, где проходит саммит "Большой семёрки".
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