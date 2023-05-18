На границе с Турцией Греция построила стену для защиты от мигрантов. Как утверждают политики, стране приходится защищать границы Евросоюза.

Миграция - одна из ключевых тем избирательной кампании в Греции. Правительство решило оградить сухопутную границу с Турцией. Афины объявили об усилении стены, которая сдерживает потоки беженцев и мигрантов, а также об увеличении пропускной способности Центра приема и идентификации (RIC) в приграничном Эвросе.

Греция не хочет повторения того, что произошло в марте 2020 года, когда тысячи мигрантов собрались на турецкой границе, пытаясь попасть на греческую сторону. Напряженность на границе вылилась в дни ожесточенных столкновений между армией и мигрантами. Τогда обе страны обменялись обвинениями в эксплуатации мигрантов и бесчеловечном с ними обращении.

Три года спустя греческие власти считают, что преграда на границе выполняет свою задачу.

"После миграционного кризиса 2020 года стена обеспечила безопасность и защиту, - говорит офицер пограничной полиции Константинос Цолакидис, - С тех пор как она была построена, через нее не прошел ни один мигрант. До строительства "забора" деревни, расположенные у реки Эврос, сталкивались с проблемами: мигранты проникали в дома, у нас постоянно были кражи. Теперь со всем этим покончено, и покончено навсегда".

Центр приема и идентификации в Филакионе был открыт ещё в 2013 году. Он может принимать до 330 просителей убежища и как правило переполнен. В настоящее время в нем находится 121 человек. Эта цифра свидетельствует об ограниченном потоке беженцев в Грецию.

Тем не менее, некоторые продолжают совершать опасное путешествие и мечтают о лучшей жизни в Европе. Среди них - Бошра Хабас, сирийская просительница убежища:

"Я из Сирии, я приехала сюда неделю назад. Я так счастлива! Я приехала с папой, мамой и братом. Мы поедем в Германию".

Власти приступили к расширению центра для беженцев. По сути, они создают новый лагерь рядом со старым. Несмотря на сокращение потока беженцев, они утверждают, что необходимо создать для них больше мест для временного проживания.

Миграция - не единственная проблема для региона Эврос. Население стареет, молодые люди уезжают жить в Афины или за границу. Многие фабрики закрылись. Малые предприятия и средний бизнес переместились в соседнюю Болгарию, где предприниматели находят дешевую рабочую силу.

Очень мало молодых людей заняты в сельском хозяйстве и животноводстве. Многие считают, что значительные финансовые средства расходуются без пользы для местного населения.

"Средства, инвестированные в наш регион, связаны со строительством стены и центра приема беженцев, - говорит фермер, производитель чеснока Василис Чантиридис, - Речь о нескольких миллионах евро. Но эти деньги не поддерживают местную экономику. Они создают мало рабочих мест. Нам нужен новый завод и новые предприятия. Людям нужны рабочие места. Власти должны поддерживать фермеров и животноводов, первичное производство".

Согласно плану, греческие власти удлинят ограждение на 35 км в течение следующих 12 месяцев. Строительство будет завершено за счет госбюджета.

Корреспондент euronews Апостолос Стайкос передаёт из Эвроса:

"В Италии правительство Мелони объявило чрезвычайное положение из-за миграции. Греция утверждает, что она решила проблему. Афины подверглись резкой критике за стену на границе. Тем не менее, правительство отмечает, что оно обязано защищать границы Греции и Евросоюза".