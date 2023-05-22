Остров Майотта: французские власти начали спецоперацию по высылке нелегальных мигрантов

После месячного перерыва и судебных разбирательств власти французского заморского департамента приступили к сносу трущоб и выдворению нелегальных мигрантов – в основном коморцев.

В самом бедном департаменте Франции – на острове Майотта – власти возобновили снос трущобного посёлка и высылку нелегальных мигрантов с соседних Коморских островов, многие их которых живут здесь годами.

В понедельник за работой бульдозеров в бидонвиле Talus 2 к северу от столицы Мамудзу наблюдали около 200 силовиков.

Всего в рамках т.н. спецоперации "Вуамбушу" ("взятие под контроль") планируется разрушить около тысячи лачуг.

Демонтаж трущоб Talus 2 продлится всю неделю.

Вот, что говорит Фатима Юсуф, которая проживала в бидонвиле: "Я работала не переставая с 2001 года. Я одна из тех женщин, которым приходится много трудиться, чтобы вырастить семерых детей. Я работаю и плачу все взносы, а сегодня меня выселяют из дома, как будто я никто... Я плачу налоги, оформляю разрешение на работу, когда это необходимо. Я вношу свой вклад, как и все остальные".

В префектуре заявили, что половину жителей Talus 2 уже расселили в другие районы. "Наличие политической воли начинает приносить плоды", – прокомментировал в Твиттере демонтаж трущоб глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Из-за судебного разбирательства работы по сносу начались с опозданием на месяц. Противники выдворения мигрантов называют действия Парижа – ударом "по самым бедным". Тем не менее часть народных избранников и жителей Майотты поддерживают спецоперацию.