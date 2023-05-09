Судан: борьба за власть и гуманитарный кризис

Боевые действия ведутся в основном в густонаселенных кварталах столицы страны Хартуме и жилых районах других городов. За месяц противостояния погибли по меньшей мере 480 мирных жителей и более 2 560 ранены

В результате военных столкновений в Судане и борьбы за власть двух генералов страдает прежде всего гражданское население.

Боевые действия ведутся в основном в густонаселенных кварталах столицы страны Хартуме и жилых районах других городов. За месяц противостояния погибли по меньшей мере 480 мирных жителей и более 2 560 ранены.

В Судане наблюдается острая нехватка продовольствия, лекарства и топлива. Тысячам суданцев грозит голод.

Во многих районах страны из соображений безопасности была приостановлена гуманитарная деятельность . Миссия ООН доставляет помощь суданским беженцам на границу с Чадом

По последним данным, в соседние страны из Судана уже бежали 73 000 человек.

Представители организации считают, что ситуация в стране трагична, и отмечают, что для оказания помощи пострадавшим им необходимо $445 миллионов.

Наблюдатели опасаются, что мирные переговоры, которые сейчас проходят в Саудовской Аравии, не дадут никаких результатов, пока обе стороны рассчитывают на победу.