ВВС Румынии простились с МиГ-21

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МиГи заменяют на F-16 из вторых рук, а в перспективе надуются и на F-35

Румыния прощается с истребителями МиГ-21: машины советской постройки в разных модификациях находились на вооружении страны более 60 лет. Сейчас «двадцать первых» в Румынии осталось около трёх десятков. Боевое дежурство они несли до последнего момента.

Эти истребители оставили очень большой след в истории ВВС страны. В советчике времена их численность достигала 400 машин.

За характерное треугольное крыло советские лётчики называли МиГ-21 «балалайкой» Vadim Ghirda/AP

Кэтэлин Миклош, командир авиабазы:

«С завтрашнего дня все они останутся в ангарах. Но потом мы установим их на полощадях и перед административными зданиями, как памятники. Для нас он уникален. Именно он создал румынского пилота-истребителя. Очень давно говорят, что это самый красивый самолёт».

Даниэль Мойсе, бывший пилот МиГ-21:

«Пусть его и называли „летающим гробом“ и „сковородкой“, это тот самый самолёт, который „привёз“ нас в НАТО».

МиГ-21 разрабатывали в СССР в 1950-х, и в итоге они стали самыми массовыми сверхзвуковыми истребителями в истории (выпущено примерно 11,5 тысяч самолётов, не считая китайских копий). МиГ-21 широко применялись во Вьетнаме и в ходе разных конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке.

Румынские ВВС заменяют МиГи на F-16, купленные у третьих стран Mircea Rosca/AP

Первые МиГ-21 попали в Румынию в 1962 году, спустя всего три года после того, как машину официально приняли на вооружение в СССР.

На рубеже веков более сотни румынских МиГов были модернизированы с помощью израильтян. Модернизированные истребители получили название LanceR (с большой буквой R в конце, от România).

Тем не менее, за последние 30 лет более 20 устаревающих машин разбились по разным причинам. Последняя такая трагедия произошла в марте прошлого года.

МиГи Румыния заменяют на F-16 «из вторых рук», а в перспективе планируется и закупка более современных F-35.