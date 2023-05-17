Миланский "Интер" вышел в финал Лиги чемпионов

В ответном полуфинале команда одержала победу со счетом 1:0 над "Миланом". По сумме двух матчей в так называемом "миланском дерби" "Интер" забил сопернику 3 безответных мяча
Миланский "Интер" впервые с 2010 года вышел в финал Лиги чемпионов.
В ответном полуфинале команда одержала победу со счетом 1:0 над "Миланом".
В первой встрече голами на 8-й и 11-й минуте отличились Эдин ДжЕко и Генрих Мхитарян.
Другой финалист турнира определится в среду в матче между "Манчестер Сити" и "Реалом" первая встреча которых уже завершилась в ничью со счетом 1:1.