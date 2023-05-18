"Манчестер Сити" разгромил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов

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"Горожане" забили 4 безответных мяча действующему победителю Лиги чемпионов и присоединились к "Интеру" в финале, который состоится 10 июня в Стамбуле

"Манчестер Сити" стал вторым финалистом Лиги чемпионов В ответном домашнем матче на "Этихаде" англичане разгромили мадридский Реал со счетом 4:0.

Дублем в первом тайме отметился Бернарду Силва, во втором на 76-й минуте - защитник "Реала" Эдер Милитао забил мяч в свои ворота. Финальную точку в противостоянии поставил нападающий "горожан" Хулиан Альварес.

Первый полуфинальный матч закончился ничьей 1:1, таким образом по сумме двух игр счет составил 5:1 в пользу "Манчестер Сити".

Карло Анчелоти, главный тренер мадридского "Реала":

— Мы проиграли матч, в котором наши соперники играли лучше нас. Настрой… Как вы можете думать, что настрой был плохим в полуфинале Лиги чемпионов? Мотивация, желание были максимальными, но они играли лучше нас и мы должны смириться с этим. Это поражение — лишь шаг к тому, чтобы стать лучше в следующем году.

Долгожданный финал главного европейского клубного турнира между "Манчестером Сити" и "Интером" состоится 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.