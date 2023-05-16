Племянника президента Франции жестоко избили демонстранты

Племянник президента Франции Эммануэля Макрона был жестоко избит демонстрантами, протестовавшими против политик его дяди. Молодой человек был госпитализирован

В понедельник внучатый племянник первой леди Франции Брижит Макрон, Жан-Батист Тронье, подвергся нападению со стороны участников демонстрации против политики президента Макрона. Мужчина 30 лет, владелец шоколадного магазина, был жестоко избит, его пришлось госпитализировать.

Находясь на саммите Совета Европы в Исландии, Эммануэль Макрон осудил "трусость, глупость и жестокость" нападения.

"Этому насилию нет места ни в одной демократии, особенно в нашей. (...) Суд, очевидно, должен вынести вердикт. Как дядя [пострадавшего], я считаю эти действия неприемлемыми, а как президент Республики - непростительными."

Восемь человек были арестованы за агрессию, которую осудили все французские политики.

Инцидент произошел в атмосфере социальных волнений во Франции после форсированного принятия пенсионной реформы. Практически каждое выступление Макрона сопровождается криками протеста и несогласия.