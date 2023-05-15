Владимир Зеленский прибыл в Лондон, завершая европейское турне

Euronews

Президент Украины прибыл в понедельник в Лондон для переговоров с британским премьер-министром. После Рима, Берлина и Парижа Владимир Зеленский продолжает европейское турне, цель которого - добиться от союзников дополнительных военных обязательств перед объявленным контрнаступлением.

"Великобритания была лидером в предоставлении нам дополнительных наземных и воздушных средств. Сотрудничество будет продолжаться", - заявил украинский президент в Твиттере.

Зеленский должен встретиться с главой британского правительства в загородной резиденции Чекерс. Незадолго до приезда украинского президента Риши Сунак объявил о новом пакете военной помощи Киеву, пообещав поставить Киеву "сотни" зенитных ракет и ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км.

Оборудование будет поставлено "в течение ближайших месяцев, пока Украина готовится к усиленному сопротивлению российскому вторжению", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

На прошлой неделе Великобритания уже объявила о поставке Киеву ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Мы не должны их подвести... В интересах каждого обеспечить успех Украины и не допустить, чтобы варварство Путина было вознаграждено Риши Сунак премьер-министр Великобритании

В воскресенье Франция, где Зеленский встретился с президентом Макроном, пообещала обучить и оснастить несколько батальонов "десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10 RC", используемых в разведывательных миссиях.

В Германии канцлер Шольц заверил, что его страна будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", и объявил о новом плане военной помощи в размере 2,7 млрд евро, включая поставку значительного количества танков, бронемашин и зенитных систем. По словам Шольца, поддержка Берлина Киеву составляет 17 млрд евро, что является вторым по величине вкладом после США.

При этом, отмечают обозреватели, ни одна столица не предоставила информацию о поставках истребителей, на которых настаивает Киев.