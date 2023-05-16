Лига чемпионов: миланское дерби на бис

Euronews

"Интер" выйдет на ответную встречу с "Миланом" с форой в два гола. В другом полуфинальном матче снова сойдутся "Манчестер Сити" и "Реал", в первой игре они разошлись миром 1:1.

"Интер" — последняя итальянская команда, выигравшая Лигу чемпионов в 2010 году, и сегодня вечером в ответном полуфинальном матче с "Миланом" будет стремиться повторить свой успех.

Команда Индзаги выиграла первый матч со счетом 2:0 благодаря голам Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна и продолжает охоту за четвертым титулом.

В составе "россонери" не заявлен полузащитник Исмаэль Беннасер, и под вопросом участие нападающего Рафаэла Леана.

В свою очередь Индзаги может рассчитывать на полный состав, за исключением защитника Милана Шкриньяра, который отсутствует с февраля.

Симоне Индзаги, главный тренер "Интера":

— Это один из самых важных матчей в истории "Интера". Мы знаем, насколько важен этот матч и что он будет представлять для нас, для клуба, а также для болельщиков. Мы должны будем подготовиться к нему наилучшим образом. Мы знаем, что у нас есть заслуженное преимущество.

В другом полуфинальном матче в среду "Манчестер Сити" встретится с "Реалом" дома на "Этихаде".

После ничьей на "Бернабеу" подопечные Пепа Гвардиолы должны выигрывать дома, чтобы выйти в финал и продолжить мечтать о тройном титуле в конце сезона — в Премьер-лиге, Кубке и Лиге чемпионов.