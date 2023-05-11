Лига чемпионов: "Интер" сильнее в миланском дерби

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"Интер" вышел победителем первого полуфинального матча футбольной Лиги чемпионов, одолев в евродерби земляков из "Милана" со счетом 2:0

Итальянский "Интер" праздновал победу в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов - в миланском дерби он забил два безответных мяча в ворота земляков-россонери.

Уже в начале первого тайма с интервалом в три минуты отличились Эдин Джеко (8-я минута) и Генрих Мхитарян (11-я минута).

"Милану" в оставшееся время отыграться не удалось - вся надежда на ответный матч, который состоится во вторник.

А в финале лучший из миланских клубов сыграет с победителем дуэли "Реал" - "Манчестер Сити", которые в первой встрече сыграли вничью - 1:1.

Радости болельщиков "Интера" в среду не было предела.

Алессио дель Анна, Euronews: "Милан окрасился в черно-синие цвета после первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Евродерби против "Милана" выиграли нерадзурри - 2:0".

"Давайте сохранять спокойствие, спокойствие, - призывает этот болельщик "Интера". - Но мы знаем, что мы сильны в этом году, очень сильны!"

"Я надеюсь, что следующий вторник будет еще лучше, чем сегодняшний день, и мы наконец-то сможем отпраздновать!" - делится своими ожиданиями другой поклонник нерадзурри.

"Честно говоря, мы не ожидали такого. Нас просто отвозили", - не скрывает разочарования болельщик "Милана".

Euronews: "Вы все еще верите в успех"?

Болельщик "Милана": "Не очень. Нас спасет только чудо, к сожалению".

Алессио дель Анна, Euronews: "Огромное разочарование со стороны "Милана", но это еще не конец, предстоит второй матч. В следующий вторник, 16 мая".