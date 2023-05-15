Зеленский посетил Париж и провёл переговоры с Макроном

Euronews

В рамках своего европейского турне президент Украины посетил Париж. Его цель - заручиться поддержкой союзников пепед контрнаступлением.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресение во Париж и провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Этот визит проходит в рамках турне украинского лидера по Европе. Во французской столице его встречали премьер-министр и министр иностранных дел Франции.

Источники, близкие к французскому правительству, говорят, что во время переговоров с Зеленским президент Франции пообещал обучить и вооружить несколько украинских батальонов и предоставить им десятки бронемашин и легких танков.

Ранее Зеленский был в Берлине, где поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,7 млрд евро. Украинские силы готовятся к контрнаступлению, чтобы вернуть территории, захваченные Россией.

Европейское турне Владимир Зеленский совершает с целью заручиться поддержкой союзников Киева