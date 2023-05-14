Зеленский проводит переговоры в Германии

После Рима украинский лидер прибыл в Берлин, также впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. Украинский лидер провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю.
"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕВРОПА. НАТО. Безопасность", — написал Зеленский.
Вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Владимир Зеленский посетит Аахен, где президенту Украины вручат премию Карла Великого.
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