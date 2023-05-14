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Германия

Зеленский проводит переговоры в Германии

Олаф Шольц и Владимир Зеленский в Берлине
Олаф Шольц и Владимир Зеленский в Берлине   -  Авторское право  Matthias Schrader/AP
 Ирина Шелудкова

После Рима украинский лидер прибыл в Берлин, также впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. Украинский лидер провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю. 

"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕВРОПА. НАТО. Безопасность", — написал Зеленский. 

Вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Владимир Зеленский посетит Аахен, где президенту Украины вручат премию Карла Великого.

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