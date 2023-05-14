Президент Зеленский в Берлине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье приветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Зеленский находится в ФРГ с первым с начала войны с Россией официальным визитом.

Президент Украины прибыл в Берлин в воскресенье. Он добивается дальнейших поставок оружия, чтобы помочь Украине противостоять российскому вторжению. Речь на переговорах также о средствах на восстановление страны, разрушенной за 15 месяцев разрушительного конфликта.

Накануне приезда Зеленского правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 2,7 миллиарда евро. В пакет включены танки, зенитные установки и боеприпасы.

Современная западная техника считается важнейшим элементом, необходимым для запланированного контрнаступления против российских оккупационных войск.

Зеленский впервые встретился со Штайнмайером, к которому поначалу отнесся критично, очевидно, из-за его прежних тесных связей с Россией. Результатом стало некоторое охлаждение дипломатических отношений между Украиной и Германией. С тех пор и Штайнмайер, и канцлер ФРГ Олаф Шольц посетили Украину, заверив Зеленского в своей поддержке в борьбе его страны против российского вторжения.