Будущее с Эрдоганом или без него? Граждане Турции делают выбор

Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти в Турции уже 20 лет. Для победы в первом туре президентских выборов надо набрать более 50% голосов.

В Турции проходит голосование на президентских и парламентских выборах. В них участвуют три кандидата — действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган. Для победы надо набрать более 50% голосов, в противном случае 28 мая пройдет второй тур. В парламентских выборах участвуют 36 партий.

Избирательные участки будут работать до 17:00 по местному времени. Всего в стране и за ее пределами установлены 191 884 урны для голосования. Правом голоса обладают 64 млн турецких граждан. Ожидается высокая явка. Сообщается об очередях в Анкаре.

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Голосование либо предоставит все более авторитарному Эрдогану новый пятилетний срок пребывания у власти, либо поставит страну-члена НАТО на путь, который его оппозиционный соперник называет более демократическим.