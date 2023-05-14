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мир

Ураган "Мокка" движется вглубь материка

Люди спасаются от циклонв "Мокка"
Люди спасаются от циклонв "Мокка"   -  Авторское право  Al-emrun Garjon/AP
 Viktoria Sinkevich

Ливневые потоки, вызванные мощным циклоном "Мокка" движущимся вглубь Мьянмы со стороны Бенгальского залива, затопили портовый город Ситтве, в котором объявлен самый высокий уровень погодной опасности

Ливневые потоки, вызванные мощным циклоном "Мокка" движущимся вглубь Мьянмы со стороны Бенгальского залива, затопили портовый город Ситтве, в котором объявлен самый высокий уровень погодной опасности. 

В соседней Бангладеш ураган пощадил расположенные в низине лагеря, в которых проживает более 1 миллиона рохинджа, бежавших от преследований в Мьянме

За несколько дней до циклона, во избежание многочисленных жертв власти и гуманитарные организации эвакуировали из опасных зон порядка 400 000 человек. 

Власти Бангладеш предупредили об опасности схода оползней в холмистых районах страны. 

"Мокка" - один из сильнейших ураганов, обрушившийся на регион за последние пятнадцать лет. 

В 2008 году на Мьянму обрушился циклон «Наргис» который унес жизни по меньшей мере 138 000 человек.

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