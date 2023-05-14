Ураган "Мокка" движется вглубь материка

Ливневые потоки, вызванные мощным циклоном "Мокка" движущимся вглубь Мьянмы со стороны Бенгальского залива, затопили портовый город Ситтве, в котором объявлен самый высокий уровень погодной опасности
Ливневые потоки, вызванные мощным циклоном "Мокка" движущимся вглубь Мьянмы со стороны Бенгальского залива, затопили портовый город Ситтве, в котором объявлен самый высокий уровень погодной опасности.
За несколько дней до циклона, во избежание многочисленных жертв власти и гуманитарные организации эвакуировали из опасных зон порядка 400 000 человек.
Власти Бангладеш предупредили об опасности схода оползней в холмистых районах страны.
"Мокка" - один из сильнейших ураганов, обрушившийся на регион за последние пятнадцать лет.
В 2008 году на Мьянму обрушился циклон «Наргис» который унес жизни по меньшей мере 138 000 человек.