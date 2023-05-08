Украина: массированная ночная атака и возможное применение фосфорных боеприпасов

Euronews

Украинские города, в том числе столица, подверглись очередной атаке с воздуха. Киев обвиняет Россию в применении фосфорных боеприпасов в Бахмуте. МАГАТЭ обеспокоено ситуацией вокруг ЗАЭС

Украина подверглась очередной массированной российской атаке. В Киеве ранения получили как минимум 5 человек.

Силы специальных операций Украины обвиняют Россию в использовании фосфорных снарядов в Бахмуте.

На выложенном видео характерный белый огонь от падения таких боеприпасов в городе. При этом независимой оценки видео проведено не было.

Военные эксперты отмечают, что в Украине и России нет на вооружении фосфорных боеприпасов.

Российская сторона не прокомментировала это заявление, но предыдущие обвинения Киева в использовании фосфорных боеприпасов отвергала.

Международное право запрещает использование белого фосфора или другого зажигательного оружия в местах возможного скопления гражданского населения.

Тяжелые бои за Бахмут усилились накануне Дня Победы. Украинские военные проводят значительную часть времени в бункерах, укрываясь от российских обстрелов.

Накануне глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что Минобороны РФ согласилось обеспечить его бойцов всеми необходимыми боеприпасами. Ранее Пригожин заявил о планах покинуть Бахмут к 10 мая из-за "снарядного голода".

В ожидании украинского контрнаступления назначенные Россией власти объявили об эвакуации жителей 18 населенных пунктов вокруг Запорожской атомной электростанции. Речь идет примерно о 70 тыс. человек.

Мэр Мелитополя, год назад освобожденный из российского плена и находящийся в Киеве, сообщил о панике среди населения и пробках на выезде из города в Крым.

Глава МАГАТЭ предупредил об угрозе "серьезной ядерной аварии".

Рафаэль Гросси, недавно посетивший АЭС, говорит, что эвакуация указывает на возможность тяжелых боев между российскими и украинскими силами вокруг станции.