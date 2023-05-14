Германия поощряет проевропейскую позицию Зеленского

Германия поощряет проевропейскую позицию президента Украины: в ходе визита в Берлин украинский лидер получил награду им.Карла Великого и заверения в предоставлении крупного пакета военной помощи.

Германия одобряет проевропейскую позицию Владимира Зеленского: в минувшее воскресенье украинскому президенту была вручена Международная премия имени Карла Великого за защиту европейских ценностей.

"Все украинцы, каждый из наших героев заслуживает того, чтобы стоять здесь, и получить эту награду", - поблагодарил за награду Владимир Зеленский.

ВСУ ведёт контрнаступление против российских оккупационных сил, а президент Зеленский стремится создать коалицию, чтобы помочь армии самолетами и боеприпасами.

Во время первого визита в ФРГ с момента начала войны в Украине Зеленский услышал немало слов похвалы: канцлер Германии Шольц подчеркнул, что Украина - часть европейской семьи, и пообещал предоставить военную помощь в размере 2,7 миллиарда евро. Берлин установил высокую планку для Парижа, который станет следующей остановкой в блиц-турне украинского лидера, уже посетившего Италию и Ватикан.