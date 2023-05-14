Сербы разоружаются

После двух массовых расстрелов в Сербии, в результате которых в начале мая погибли 17 человек, правительство страны продолжает компанию конфискации оружия у граждан, нелегально хранивших свой боевой арсенал в течение многих лет. Изъято 13 500 единиц оружия

После двух массовых расстрелов в Сербии, в результате которых в начале мая погибли 17 человек, правительство страны продолжает компанию конфискации оружия у граждан, нелегально хранивших свой боевой арсенал в течение многих лет.

Президент Сербии Александр Вучич посетил выставку изъятого.

В экспозиции представлено 13 500 единиц боевого оружия. В числе конфискованного - винтовки, пулеметы, ракетные установки и противотанковые гранаты

"Оружейная амнистия" продлится в Сербии до 8 июня. Всем гражданам, добровольно сдавшим свое оружие государству до этого времени, не грозит ни уголовное преследования, ни штрафные санкции.

По оценкам швейцарского научного проекта Small Arms Survey, в 2018 году Сербия была на третьем месте в мире после Йемена и США по числу единиц стрелкового оружия на душу гражданского населения. По данным исследования, на 100 сербов приходилась 39,1 единица легкого оружия, всего 3,152 миллиона стволов.