Подсчет голосов на президентских выборах в Турции

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции завершилось в 17.00 по местному времени. На избирательных участках проходит подсчет голосов.

По предварительным данным, явка избирателей составила рекордные 93,6%. Председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер заявил, что чрезвычайных происшествий и проблем на выборах не выявлено.

По предварительным опросам, избиратели отдают предпочтение оппоненту действующего президента Эрдогана - представителю объединенной оппозиции Кемалю Кылычдароглу.

В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов в первом туре, второй круг президентских выборов пройдет 28 мая.