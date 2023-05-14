Крестный ход в португальском городе Фатима в честь явления детям Девы Марии

Ежегодно 13 мая в португальский город Фатима приезжают сотни тысяч верующих, чтобы принять участие в крестном ходе, посвященном явлению Богоматери.

На площадь перед Базиликом Богоматери Розария в Фатиме стекаются католики. По одной из традиций верующие ползут по мраморной дорожке к храму и тихо молятся

Дева Мария приходила к трем детям – Люсии, Франсишку и Жасинте – шесть раз подряд в период с 13 мая по 13 октября 1917 года. Это событие признано церковью истинным чудом.

Дети говорили, будто женщина приходила к ним в белых одеждах и всегда появлялась над дубовым деревом. От нее исходил свет, который затмевал солнечное сияние. Каждый раз Богоматерь призывала покаяться в грехах и помолиться.

В последствии Жасинта и Франсишку были причислены к лику святых.