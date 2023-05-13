Египет договорился о прекращении огня между Израилем и "Исламским джихадом"

Группировка объявила об успехе переговоров при посредничестве Каира. Израильские власти это не комментируют.

Израиль и палестинские группировки договорились о прекращении огня при посредничестве Египта. Перемирие объявлено с десяти вечера субботы по местному времени. Это подтверждают египетские официальные лица и близкий к переговорам источник Франс-Пресс в Палестине.

Активное противостояние длится уже пять дней. Признанная террористической группировка «Исламский джихад» осуществляет ракетные обстрелы израильских территорий, армия Израиля наносит удары по предполагаемым позициям боевиков, по пусковым установкам и домам лидеров организации.

Жертвами противостояния стали десятки людей, в том числе мирные жители как в секторе Газа, так и в Израиле. После гибели нескольких руководителей «Исламского джихада» представители группировки заявляли о невозможности перемирия.