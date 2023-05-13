Euronews

Израиль ликвидировал шестого лидера "Палестинского исламского джихада". Как сообщили в ЦАХАЛ, авиаудар был нанёсен по жилому дому в городе Газа в пятницу. Погибли два человека, в том числе Айед Альхусейни - высокопоставленный командир этой военизированной палестинской группировки.

Погибший Альхусейни заменил другого командира, убитого во вторник. В "Палестинском исламском джихаде" его гибель не подтвердили.

С начала операции, названной "превентивной", израильская армия поразила 254 цели "Исламского джихада" - как военную инфраструктуру, так и членов группировки, уточнили в ЦАХАЛ.

За четыре дня погибли 33 палестинца, в том числе дети, и один израильтянин. В ответ "Исламский джихад" выпустил до 900 ракет в сторону густонаселенных районов Израиля.

Госдепартамент США в пятницу заявил, что "решительно осуждает" ракетные обстрелы Израиля из Газы и "подчеркивает срочность достижения соглашения о прекращении огня, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения и восстановить спокойствие". Эта группировка внесена Израилем, Евросоюзом и США в список террористических.

Египет, традиционный посредник между враждующими сторонами, сообщил, что работает над достижением перемирия, которое положит конец самой серьезной эскалации насилия с августа прошлого года.

Лидер "Хезболлах" - военизированной ливанской шиитской организации, выступающей за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана, в свою очередь заявил, что внимательно следит за ситуацией в Газе и что нападения на руководство группировки "Исламский джихад" не помешают борьбе.