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Газа

Израиль ликвидировал шестого командира "Палестинского исламского джихада"

Mесто авиаудара израильских военных по дому командира "Исламского джихада", сектора Газа, 13 мая 2023 г.
Mесто авиаудара израильских военных по дому командира "Исламского джихада", сектора Газа, 13 мая 2023 г.   -  Авторское право  Fatima Shbair/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
 Euronews

Израиль ликвидировал шестого лидера "Палестинского исламского джихада". Как сообщили в ЦАХАЛ, авиаудар был нанёсен по жилому дому в городе Газа в пятницу. Погибли два человека, в том числе Айед Альхусейни - высокопоставленный командир этой военизированной палестинской группировки.

Погибший Альхусейни заменил другого командира, убитого во вторник. В "Палестинском исламском джихаде" его гибель не подтвердили.

С начала операции, названной "превентивной", израильская армия поразила 254 цели "Исламского джихада" - как военную инфраструктуру, так и членов группировки, уточнили в ЦАХАЛ. 

За четыре дня погибли 33 палестинца, в том числе дети, и один израильтянин. В ответ "Исламский джихад" выпустил до 900 ракет в сторону густонаселенных районов Израиля. 

Госдепартамент США в пятницу заявил, что "решительно осуждает" ракетные обстрелы Израиля из Газы и "подчеркивает срочность достижения соглашения о прекращении огня, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения и восстановить спокойствие". Эта группировка внесена Израилем, Евросоюзом и США в список террористических.

Египет, традиционный посредник между враждующими сторонами, сообщил, что работает над достижением перемирия, которое положит конец самой серьезной эскалации насилия с августа прошлого года.

Лидер "Хезболлах" - военизированной ливанской шиитской организации, выступающей за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана, в свою очередь заявил, что внимательно следит за ситуацией в Газе и что нападения на руководство группировки "Исламский джихад" не помешают борьбе.

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