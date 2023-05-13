Израиль: пять дней обстрелов и противостояния

Пятый день продолжаются взаимные обстрелы Израиля и боевиков палестинских группировок, прежде всего "Исламского джихада". По меньше мере один человек погиб в субботу в результате попадания ракеты, запущенной из сектора Газа. Это палестинец, работавший на ферме в пустыне Негев.

Израильская армия, в свою очередь, нанесла новые удары по целям на палестинских территориях. В общей сложности сообщается о 34 погибших за всё время обострения в результате израильских ударов, около 150 человек ранены.

Цахал заявляет, что наносит точечные удары по лидерам террористической группировки и по ракетным пусковым установкам. "Исламский джихад" грозится в ответ продолжать обстрелы Израиля.