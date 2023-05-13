Брюссель призывает дать Киеву дальнобойную артиллерию

Вопросы о новых поставках вооружений и об ускорении вступления Украины в ЕС стали темами неформальной встречи министров иностранных дел в Стокгольме.

Глава европейский дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС ускорить поставки вооружений Киеву и обеспечить украинскую армию дальнобойной артиллерией. С таким заявлением он выступил на полях второго форума министров иностранных дел Евросоюза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Стокгольме. После переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Боррель подчеркнул важность европейских поставок для противостояния российской агрессии:

«У украинцев особые потребности. Россияне их бомбят издалека, поэтому они должны иметь возможность бить по целям на таком же расстоянии».

Ранее Лондон объявил о поставке Киеву крылатых ракет Storm Shadow, они способны поражать цели на расстоянии около 500 км. В Кремле заявили, что восприняли эту новость «крайне негативно», и пригрозили «адекватным ответом».

Боррель высказался и о перспективах вступления Украины в Евросоюз. Он обещал обсудить с европейскими министрами краткосрочные переговоры о членстве и призвал не связывать эти вопросы с проблемой восстановления территориальной целостности страны. Боррель напомнил, что Кипр был принят в ЕС, не вернув под свой контроль территории, находящиеся под турецким контролем. Это позволяет не считать проблему суверенитета серьёзным препятствием на пути в Союз.