Зеленский: "Оккупанты уже проиграли эту войну в своём сознании"

Euronews

"Силы обороны Украины продвинулись на два километра в районе Бахмута", заявила в пятницу замминистра обороны Ганна Маляр, добавив, что на этой неделе ВСУ "не потеряли ни одной позиции" в городе, за который ведётся самая смертоносная битва с начала российского вторжения.

Эти кадры были сняты в пятницу 3-й штурмовой бригадой украинских сухопутных войск в ходе рейда на российские позиции в районе Бахмута. Ранее командир 1-го батальона бригады, в прошлом политик и народный депутат Андрей Билецкий, говорил о боях в сельской местности между селами Ступочки и Клещеевка.

Глава ЧВК "Вагнер" подтвердил прорыв украинских войск под Бахмутом, где его боевики находятся на передовой, обвинив удерживающую фланги регулярную российскую армию в "бегстве" со своих позиций. В четверг вечером командование российской армии опровергло информацию о прорыве её обороны украинскими войсками.

В пятницу власти самопровозглашённой Луганской народной республики заявили об обстреле "украинскими ракетами малой дальности" административные здания двух неработающих предприятий. О жертвах и пострадавших не сообщается. Проверить эту информацию из независимых источников не представляется возможным.

Между тем глава администрации президента Украины в пятницу опубликовал в своём Telegram-канале кадры полностью разрушенного города Марьинка в Донецкой области, снятые с беспилотника.

"Каждое такое преступление ляжет историческим пятном на репутацию России и её будущих поколений", написал Андрей Ермак.

Оккупанты уже внутренне готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своём сознании Владимир Зеленский президент Украины

В ежедневном видеообращении Владимир Зеленский также заявил, что "утверждены пять санкционных пакетов, которые мы очень тщательно готовили в течение последних недель в Совете национальной безопасности и обороны, в Кабинете Министров, в Аппарате, в наших спецслужбах". Речь идёт в том числе о пакете по "Запорожстали", цель которого, по словам президента, "блокировать влияние террористического государства на эту компанию, которая существовала благодаря различным подставным и офшорным структурам". Та доля, которая контролировалась Россией через один из системных банков, "будет конфискована и будет работать на благо Украины и украинцев", пояснил он.