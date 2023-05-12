Россия отрицает прорывы ВСУ линии фронта

Euronews

Россия продолжает обстрелы украинских городов и отрицает информацию о прорывах ВСУ на разных участках линии фронта

В Запорожье не смолкают сирены воздушной тревоги. По данным местных властей, только за один день российские войска атаковали регион 70 раз. По меньшей мере 8 человек получили ранения в результате обстрела жилых домов.

Министерство обороны РФ опровергло данные об активных боевых действиях в Запорожской и Херсонской областях после сообщений о прорывах украинских войск на разных участках фронта. Вместе с тем Россия утверждает, что отразила несколько украинских атак на донецком направлении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что с объявленным контрнаступлением украинских войск придется повременить, так как в Украину поступила еще не вся военная техника.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Европа намерена отправить Украине больше оружия.

Швейцария, которая ранее отказалась от поставок оружия Украине из-за закона о нейтралитете, может его смягчить. Парламентская комиссия выступила за разрешение третьим странам реэкспортировать швейцарскую военную технику.

Тем временем власти ЮАР опровергли обвинения в поставках оружия в Россию, с которыми выступил американский посол в этой стране. В офисе президента назвали их бездоказательными. Однако сам Сирил Рамафоса сообщил, что власти изучают ситуацию с судном, которое, по одной из версий, могло участвовать в поставках оружия.