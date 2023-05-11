"Мы остаёмся лучшими друзьями": финский премьер разводится с мужем

David Mac Dougall

Санна Марин и Маркус Ряйккёнен начали встречаться, когда им было по 18 лет. Пара поженилась в августе 2020 года.

Уходящий премьер-министр Финляндии Санна Марин разводится с мужем Маркусом Ряйккёненом.

Пара объявила о своём решении в среду в Instagram: "Мы подаём на развод. Мы благодарны за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь", – говорится в двух опубликованных сторис. По словам супругов, они остаются лучшими друзьями и "продолжат проводить время вместе".

Санна Марин и бывший футболист и бизнесмен Маркус Ряйккёнен поженились в августе 2020 года, у них есть 5-летняя дочь. Свадьба, состоявшаяся в официальной резиденции премьер-министра Кесяранта в узком кругу в период временного ослабления антиковидных мер, стала неожиданностью для общественности.

Личная жизнь политика неоднократно обсуждалась в СМИ, в конце лета 2022 года Интернет облетело видео, на котором глава кабмина танцует с финским музыкантом, который прижимается к ней. На фоне разгорающегося скандала Марин заявила, что не видит в попавших в сеть кадрах ничего предосудительного.

С Марин также официально сняли все подозрения в употреблении запрещённых веществ на августовской вечеринке после того, как она согласилась сдать тест на наркотики, который показал отрицательный результат.

Канцлер юстиции Финляндии заявил в ноябре, что у него "нет оснований подозревать премьер-министра в неправомерном поведении на посту или пренебрежении служебными обязанностями".

Политическое будущее Санны Марин неясно

Несмотря на то, что на апрельских всеобщих выборах социал-демократы Санны Марин набрали больше голосов, чем в 2019 году и даже вырвали три дополнительных мандата, они заняли лишь третье место, получив чуть менее 20%. С небольшим отрывом победили правые консерваторы.

Вскоре после этого премьер объявила, что уйдет с должности председателя СДП осенью, когда состоится следующий партийный съезд, и добавила, что не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, но продолжит политическую деятельность в качества депутата Эдускунты – однопалатного парламента Финляндии.

Марин по-прежнему исполняет обязанности главы правительства, пока ведутся переговоры о формировании новой коалиции.

В 2019 году 34-летняя Санна Марин, возглавляющая коалицию лево-центристов, стала самым молодым премьер-министром в мире.