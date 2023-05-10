Трампа признали виновным в насилии

Cуд Нью-Йорка оправдал Дональда Трампа по делу об изнасиловании, но он должен выплатить 5 млн за сексуализированное насилие и клевету. Это может помешать ему принять участие в президентских выборах.

Несмотря на то, что суд Нью-Йорка оправдал экс-президента Дональда Трампа по делу об изнасиловании, писательница и журналистка Джин Кэрролл получит компенсацию в общей сложности в 5 миллионов долларов. Присяжные признали экс-главу Белого дома виновным в сексуализированном насилии и клевете. А это может помешать ему принять участие в президентских выборах.

Джин Кэрролл обвиняла Трампа в изнасиловании в примерочной магазина Bergdorf в 1996 году. По её словам, он предложил ей купить нижнее бельё - а пока она его примеряла, изнасиловал.

Сразу же после вынесения приговора Трамп выступил с заявлением на своем сайте в социальной сети, продолжая утверждать, что не знаком с Кэррол. Приговор он назвал "позором и охотой на ведьм".

Защита Трампа намерена подать апелляцию:

"Странный вердикт. Это было заявление об изнасиловании. Это было дело об изнасиловании всё время. И присяжные отклонили это, но сделали другие выводы. Так что мы, очевидно, будем обжаловать эти другие выводы. Но они отклонила её заявление об изнасиловании, а она всегда утверждала, что это было дело об изнасиловании. Так что это немного озадачивает", - сказал адвокат Джо Такопния.

Поскольку процесс проходил в гражданском, а не уголовном суде, Трампу не нужно будет регистрироваться в качестве сексуального преступника. Но это не перовое дело против экс-президента: на его счету деньги за молчание, выплаченные порнозвезде, и нападение его сторонников на Капитолий. В обоих случаях он свою вину отрицает.