Румыния усилила свою систему ПРО дополнительными батареями Patriot

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Бухарест укрепляет противовоздушную оборону американскими системами Patriot. Высокопоставленный офицер румынской армии объяснил Euronews ее преимущества.

На фоне новых проблем в сфере европейской безопасности Румыния усилила свою систему противовоздушной обороны двумя дополнительными батареями американских ракет Patriot. Это увеличило до четырех количество современных систем, развернутых в стране, которая является членом НАТО.

Высокопоставленный офицер объяснил Euronews преимущества Patriot.

Сезар Деду, подполковник, ракетный полк Patriot:_"Одной из особенностей этой системы является то, что она обладает противобаллистическим потенциалом, которого Румыния и румынская армия никогда не имели до появления системы Patriot. Это сложная система. Она основана на большом количестве цифровых технологий, огромном объеме информации. _

У комплекса очень мощные радары, поэтому цели очень легко поразить. У него есть возможность решить, предложить мне как пользователю, какую ракету использовать против определенного типа цели. Это огромный шаг вперед по сравнению с системами ПВО, которыми румынская армия располагала еще несколько лет назад".

Сотни румынских военных и технических специалистов прошли обучение в США в рамках контракта. Ожидается, что в дополнение к 4 комплексам, американские производители к 2026 году поставят Румынии еще 3 батареи.