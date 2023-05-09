Куб: массовые расстрелы в США

В США с каждым годом растёт частота и число массовых расстрелов: в этом году они стали причиной смерти уже более 200 человек, среди которых немало детей.

Второе по числу жертв массовое убийство в этом году произошло в США в субботу в торговом центре в пригороде Техаса, где стрелок убил 8 человек, включая детей.

За первые пять месяцев этого года в США уже более 200 случаев массовых расстрелов, согласно данным Gun Violence Archive. Массовые расстрелы участились в последние годы, достигнув в этом году рекордных темпов.

Всего неделю назад вице-президент США Камала Харрис написала в Твиттере: "Каждый пятый американец знает кого-то, кто погиб из-за насилия с применением оружия. Лидеры в Конгрессе должны набраться смелости и принять здравые законы о безопасности оружия".

Но некоторые обвиняют ее в распространении выдуманной статистики. Мы проверили эти цифры и обнаружили, что они соответствуют действительности.

Офис Харрис утверждает, что эта информация взята из недавнего исследования, опубликованного "Фондом семьи Кайзер". В марте фонд опросил более 1 200 взрослых. Результаты таковы: 19% респондентов (практически, каждый пятый) сказали, что у них есть член семьи, который был убит из огнестрельного оружия. Но в эту статистику также входят случаи самоубийства.

Опрос также показал, что более 1 из 5 взрослых заявили, что им лично угрожали оружием. Каждый шестой сказал, что лично был свидетелем стрельбы.

Результаты опроса также показали, что насилие с применением оружия гораздо чаще затрагивает расовые меньшинства. Так, вероятность того, что чернокожие взрослые потеряли близкого человека в результате насилия с применением оружия и лично стали свидетелями стрельбы, более чем в два раза выше, чем у белых.

И ещё один тревожный факт: за последние три года огнестрельное оружие стало основной причиной смерти среди детей и подростков в США, обогнав автомобильные аварии в 2020 году, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно другому недавнему анализу, проведенному "Фондом семьи Кайзер", ни в одной другой стране мира огнестрельное оружие не входит в четверку основных причин смертности среди детей.

Однако эти выводы основаны только на данных за 2020 и 2021 годы, у нас пока нет данных за последние 2 года.

В этом году массовые расстрелы происходят в США с ошеломляющей частотой: в среднем примерно один раз в неделю, согласно базе данных, опубликованной Ассошиэйтед Пресс и USA Today.