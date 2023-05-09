Обвиняемый в подрыве машины Прилепина арестован

Александра Пермякова обвиняют в терроризме и хранении взрывчатых веществ. По версии следствия, для подрыва автомобиля он использовал противотанковые мины, одна из которых не сработала. При взрыве погиб 27-летний водитель писателя. Прилепин госпитализирован с ранениями
Подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина арестовали на 2 месяца.
Александра Пермякова обвиняют в терроризме и хранении взрывчатых веществ.
По версии следствия, для подрыва автомобиля он использовал противотанковые мины, одна из которых не сработала.
При взрыве погиб 27-летний водитель писателя. Самого Прилепина госпитализировали с тяжелыми ранениями.
Пермяков, уроженец Донецкой области Украины, получивший российское гражданство, дал признательные показания. Он сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами и прибыл в Россию, чтобы убить Прилепина.
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