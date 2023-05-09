Израиль нанёс авиаудары по сектору Газа: убиты три командира "Палестинского исламского джихада"

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В результате операции Армии обороны Израиля, погибли не мене 12 человек, в том числе высокопоставленные командиры группировки "Исламский джихад" и их семьи

В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли не менее 12 человек, десятки получили ранения. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), среди жертв трое высокопоставленных командиров боевой группировки "Исламский джихад".

Как заявляет Минздрав Газы, вместе с ними погибли их жены, дети и другие гражданские, среди них гражданин России.

Ранее ЦАХАЛ объявила о проведении в секторе Газа антитеррористической операции "Щит и стрела", целью которой были лидеры боевиков "Исламского джихада", ответственные за теракты и обстрелы израильской территории. По заявлениям ЦАХАЛ, в секторе Газа были атакованы десять цехов по производству оружия и другие военные объекты террористической организации "Исламский джихад".

В результате операции были ликвидированы Абу Хади Халиль аль-Бахитини, командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса"; Тарик Аз ад-Дин, ответственный за операции "Исламского джихада" в секторе Газа, Иудее и Самарии; Джихад Ханэм, секретарь "Исламского джихада". В ЦАХАЛ заявили, что все трое несут ответственность за недавний ракетный обстрел Израиля.

В прошлом группировки боевиков в Газе не оставляли такие целенаправленные убийства без ответа. В ожидании палестинских ракетных обстрелов израильские военные посоветовали жителям населенных пунктов в пределах 40 км от Газы оставаться поближе к бомбоубежищам.

Авиаудары были нанесены в момент обострения отношений между Израилем и боевиками в секторе Газа. Отчасти это связано с усилением насилия на оккупированном Западном берегу, где Израиль в течение нескольких месяцев проводит почти ежедневные рейды для задержания палестинцев, подозреваемых в планировании или совершении нападений на израильтян.