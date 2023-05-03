Военная эскалация между Израилем и сектором Газа

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После смерти в тюрьме в результате длительной голодовки одного из лидеров группировки Палестинский исламский джихад Хадера Аднана Израил нанес удары по целям в секторе Газа в ответ на шквал запущенных оттуда минувшей ночью ракет.

Во вторник вечером израильская армия обороны Цахал нанесла авиаудары по целям в Газе в ответ на ракетные обстрелы прибрежных районов.

Накануне в израильской тюрьме умер в результате продолжительной голодовки один из членов группировки Палестинский исламский джихад. Его смерть вызвала шквал ракетных обстрелов из сектора Газа минувшей ночью.

Ситуация грозит дальнейшей эскалацией. Израильские танковые и пехотные подразделения развернуты вдоль границы.

По сообщению Цахал, ответный удар с воздуха был нанесен по центрам активности Хамас. От ночного обстрела с палестинской стороны пострадали кварталы в южном израильском городе Сдерот.

Палестинцы обвиняют израильтян в преднамеренном убийстве Хадера Аднана в результате неоказания ему медицинской помощи в заключении. Аднан считался одним из лидеров группировки Палестинский исламский джихад и был обвинен в совершении актов терроризма. Израильская сторона утверждает, что в тюрьме, объявив голодовку, он отказался от медицинской помощи.

Ответственность за судьбу палестинских заключенных в Израиле, многие из которых известны своим радикализмом, их семьи и политики сектора Газа возлагают на Израиль. По имеющимся данным, сегодня в израильских тюрьмах содержатся около 4 900 палестинцев.