Операция «Щит и стрела»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на 9 мая нанесла удары по объектам «Исламского джихада». Атака последовала после обстрела израильской территории из сектора Газа. Израиль назвал эту операцию «Щит и стрела».

По данным Министерства здравоохранения Палестины, число жертв ночной атаки на Газу увеличилось до 13. Ранения получили 20 палестинцев. В числе погибших четыре ребенка и четыре женщины.

Вооруженное крылом "Исламского джихада" - группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), сообщила о гибели трех своих полевых командиров вместе с женами и сыновьями.

Причиной эскалации конфликта послужила смерть в израильской тюрьме высокопоставленного представителя “Исламского джихада”.