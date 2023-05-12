Euronews

Началось ли контрнаступление ВСУ, сказать пока трудно. Из Киева и Москвы поступает противоречивая информация.

Началось ли украинское контрнаступление? Неопределённость преобладает на фоне противоречивой информации, поступающей из Москвы и Киева. В интервью, данном ВВС в четверг, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему все ещё нужно время и оружие, чтобы контратаковать.

Со своей стороны, российское командование заявило, что в четверг его войска отразили 26 атак украинских войск на 95-километровом участке фронта в районе Соледара.

Что касается ситуации под Бахмутом, Украина в пятницу объявила, что отвоевала территории вокруг этого города. Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин косвенно подтвердил эту информацию, сказав, что российские регулярные войска бегут, и что это приводит к обрушению обороны.

В таком контексте большой неопределённости ожидается, что в субботу украинский президент встретится в Риме с итальянским руководстви и, предположительно, с Папой Франциском.

Из Пекина сообщили, что в понедельник направят в Киев высокопоставленного представителя, который перед поездкой в Москву совершит турне по Европе.