Польша и Словакия первыми из стран НАТО поставят Украине истребители

Варшава в ближайшие дни собирается передать Киеву первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим чешским коллегой Петром Павелом. Дуда добавил, что остальные подлежащие передаче самолёты в настоящее время проходят сервис, после чего также будут доставлены. Запчасти для МиГ-29 Варшава ранее уже передала.

Речь идет об истребителях, которые в своё время Польша получила от армии ГДР. Всего, по последним данным, Варшава имеет на вооружении 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.

"Они еще функционируют в нашей противовоздушной обороне, но это последние годы их функционирования", — сказал Анджей Дуда.

Позже поступило сообщение о том, что правительство Словакии также одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Об этом сообщил в пятницу словацкий премьер-министр Эдуард Хегер. Этот вопрос поднимался во время встречи министров обороны стран-членов Евросоюза 8 марта 2023 года.

Самолёты МиГ-29 (по классификации НАТО – Fulcrum) – многоцелевые советские истребители четвёртого поколения, были основными боевыми машинами такого назначения в СССР и странах Варшавского договора в 810-х годах прошлого века. МиГ-29 был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов ХХ века.