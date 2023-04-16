В ФРГ прекратили работу последние АЭС: сторонники и противники ядерной энергетики вышли на улицы

Euronews

В Германии противники атомной энергетики теперь настаивают на более широком использовании возобновляемых источников энергии. В Мюнхене и других городах активисты праздновали отключение от электросети трех остававшихся в стране АЭС. Станции должны были прекратить работу в конце прошлого года. Однако срок окончательного отказа от атомной энергии пришлось передвинуть на апрель 2023-го. Это было связано с резким сокращением поставок российского газа после военного вторжения в Украину и введенными против Кремля санкциями.

Дитер Райтер, мэр Мюнхена: "Будущее не связано с атомной энергетикой. Будущее - за возобновляемыми источниками энергии. Вот это и будет нашим будущим. В Мюнхене с 2008 года мы фактически сосредоточились только на расширении использования возобновляемых источников энергии".

Примечательно, что согласно результатам опросов, проведенного социологическим институтом YouGov, против закрытия последних атомных электростанций в Германии выступают 65% респондентов. Они говорят, что АЭС обеспечивают энергией с наименьшим количеством вредных выбросов в атмосферу.

Кристина Йовановски, Euronews: "Как сторонники, так и противники отключений АЭС считают, что возобновляемые источники энергии должны играть большую роль в будущем Германии. Но в то время как на севере страны много ветровой энергии, на юге не хватает инфраструктуры для ее доставки. А именно здесь расположены многие промышленные предприятия".

Доля возобновляемых источников в энергоснабжении Германии уже превысила 40%. Активисты Greenpeace утверждают, что развитие технологий произошло быстрее, чем того ожидали власти.

Штефан Круг, Greenpeace, Бавария:"Если бы было больше политической воли для реального содействия развитию возобновляемых источников энергии, мы могли бы продвигаться в этом вопросе еще быстрее".

Социал-демократы подчеркивают свою приверженность возобновляемой энергии. в Свободной демократической партии, которая также входит в коалицию, верят в будущее ядерной энергетики. Активисты-экологи обеспокоены тем, что прогресс будет подорван правительственной борьбой и хотят, чтобы политики сосредоточились на борьбе с изменением климата.

Аурелия, активистка: "Я думаю, это проблема не только для молодого поколения, но и для всех людей. И для молодых, и для пожилых людей. Но, конечно, особенно для молодого поколения. Оно сталкивается с этой проблемой и будет сталкиваться с ней гораздо чаще".