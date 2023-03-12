Турция: юристы на месте разрушенных землетрясением домов собирают вещественные доказательства

Это не строители и не сотрудники аварийных служб. Турецкие юристы на месте разрушенных в результате землетрясения домов собирают вещественные доказательства. Стихия по последним официальным данным унесла жизни почти 48 тысяч человек. Жертв могло быть меньше, заявляют власти, если бы при строительстве домов соблюдались установленные нормы.

Ахмет Кандемир, адвокат:"Мы - адвокаты, работаем в качестве волонтеров, чтобы в приоритетном порядке фотографировать здания, а также выявлять улики. Мы приезжаем сюда, делаем снимки, собираем образцы материалов, использованных при строительстве, и передаем их для архивирования в штаб-квартиру Коллегии адвокатов. Все это архивируется. На следующих этапах эти данные будут использоваться в качестве доказательной базы в судебном разбирательстве".

В рамках расследования, которое проводится в отношении строительных подрядчиков, чьи здания должны были быть сейсмоустойчивыми, турецкая полиция задержала 269 подозреваемых.