Открытая коронация

На церемонии коронации Карла III будут присутствовать представители нехристианских религий, что станет первым подобным случаем в истории британской монархии

В Лондоне все живет ожиданием предстоящей коронации Карла III. Магазины заполнены сувенирами, улицы украшены, идут репетиции церемонии, которая нарушит светскую традицию: впервые на коронации британского монарха, который также является главой англиканской церкви, будут присутствовать мусульманские, индуистские, сикхские и еврейские религиозные лидеры.

Раввин Лондона приветствовал это историческое решение.

Ники Лисс, раввин Северного Лондона: "Наша история не всегда была такой простой, мы не всегда жили свободно, мы не могли исповедовать свою религию. Но знание того, что король Карл ведет себя так и говорит так, очень успокаивает".

Это чувство разделяют и другие религиозные общины Соединенного Королевства.

Фархан Низами, директор Оксфордского центра исламских исследований: "В этих местах есть одинаковое чувство принадлежности. И я думаю, что нет никого лучше, кто мог бы выразить это, чем монарх".

Не пренебрегая давними британскими традициями, Карл III хочет, чтобы его коронация стала своеобразным плавильным котлом культур королевства и чтобы каждый чувствовал себя на ней представленным.