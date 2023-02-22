Война и спорт: "Российский футбол стремительно деградирует"

Темные времена для российского спорта. Санкции, наложенные на Москву после вторжения в Украину, закрыли для ее спортсменов двери на главные мировые соревнования. В прошлом году Санкт-Петербург не смог принять финал Лиги чемпионов. Настроение мрачное, и это уже имеет последствия.

Николай Яременко, главред газеты "Советский спорт":

— Год это недостаточный срок для того, чтобы говорить о резких изменениях. Хотя, конечно, по отдельным видам спорта можно делать печальные выводы. Российский футбол стремительно деградирует. Но, по большому счету, мы еще далеки от полной деградации. Хотя, конечно, стремительное падение зрелищности и многих других вещей есть.

Футбол — страсть Вани и Андрея с раннего возраста. Они продолжают тренироваться, но признаются, что интерес понемногу подает. Они говорят, что смотреть футбол им стало скучно, и ездить на матчи стало неинтересно.

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность разрешить российским спортсменам выступать на ОИ-2024 в Париже под нейтральным флагом. Неприемлемо для российского комитета, но вполне допустимо для некоторых атлетов, посвятивших всю жизнь спорту.

Алексей Якименко, олимпийский призёр по фехтованию:

— Задача Запада сделать так, чтобы мы сами отказались от этих игр. Поэтому очень сложно сказать. Но я думаю, что большинство спортсменов все таки склоняются к тому, что они готовы поехать и под нейтральным статусом. Это понятно. Они же отдают очень много сил на тренировках и тратят свое здоровье и хотят доказать всему миру, что мы одни из лучших.

Российские спортсмены продолжают тренировки, пока МОК думает над своим решением: Украина и Европейский Союз выступают резко против, так как, по их мнению "российская политика и спорт тесно связаны".

Ранее Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании опубликовало заявление, подписанное руководством 34 стран, смысл которого сводится к тому, что МОК не должен допускать к участию в ОИ-2024 в Париже российских и белорусских спортсменов.

В заявлении отмечается, что "нейтральный статус" в данной ситуации не может быть применен, так как спортсмены "напрямую финансируются и поддерживаются их государствами", а также настораживает тот факт, что существуют "прочные связи между российскими спортсменами и российской армией".

Ранее такую же по смыслу резолюцию принял Европарламент. В ответ в МОК заявили, что это противоречит объединяющей миротворческой миссии Олимпийских игр и Олимпийской хартии, а позиция подписавших заявление 34 стран не учитывает мнение ООН о недопустимости дискриминации по национальному признаку.