Стрельба в медцентре Атланты: подозреваемый был недоволен выписанными лекарствами

Euronews

Подозреваемый арестован. По словам его матери, ему отказались выписывать Ативан для борьбы с депрессией, после чего у него случился нервный срыв

Полиция Атланты арестовала мужчину, который, предположительно, открыл огонь в зале ожидания медицинского центра в деловом центре города. В результате стрельбы погиб один человек, еще четверо в критическом состоянии в больнице.

Подозреваемый, который скрылся после стрельбы, был назван полицией как 24-летний Дейон Паттерсон. Со слов его матери, у ее сына, бывшего служащего береговой охраны, "произошла некоторая психическая нестабильность" из-за лекарств, которые он получил от Министерства здравоохранения по делам ветеранов.

Она рассказала, что ее сын хотел принимать препарат Ативан для борьбы с беспокойством и депрессией, но ему отказались его выписывать из-за риска привыкания. Его мать, будучи медсестрой, обещала следить за приемом его сыном лекарства.

"Эти семьи, эти семьи", — сказала она, начиная рыдать. "Им больно, потому что они не дали моему сыну его проклятый Ативан. Эти семьи потеряли своих близких, потому что у него был психический срыв, потому что они не слушали меня".