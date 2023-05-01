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Узбекистан

Референдум в Узбекистане: более 90% – за обнуление президентских сроков

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Поправки в основной закон позволят Шавкату Мирзиёеву править страной до 2040 года.
Поправки в основной закон позволят Шавкату Мирзиёеву править страной до 2040 года.   -  Авторское право  Uzbekistan's Presidential Press Office via AP
 Alexander Kazakevich

Граждане Узбекистана поддержали "светскую" конституцию, отмену смертной казни и обнуление двух сроков Мирзиёева.

Проект новой конституции Узбекистана поддержали более 90% пришедших на участки. ЦИК республики отчитался, что в электоральном мероприятии приняли участие более 84% избирателей. 

При этом в ходе плебисцита ряд СМИ зафиксировали такие нарушения, как голосование за всю семью.

Поправки увеличивают срок президентства с пяти до семи лет и обнуляют первые два мандата Шавката Мирзиёева, что позволит продлить пребывание узбекского лидера у власти на 17 лет – до 2040 года. 

По новой Конституции Узбекистан провозглашается "социальным, правовым и светским" государством. "Радио Озодлик" отмечает, что таких понятий раньше не было в основном законе страны.

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