Узбекистан: Мирзиёев переизбран

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев переизбран на второй срок. По предварительным итогам прошедших в воскресенье выборов он получил 90% голосов при явке, превысившей 80%. Официальные результаты голосования должны быть объявлены до конца месяца.

Мирзиёев сменил на президентском посту Ислама Каримова пять лет назад. Отмечается, что за это время он провёл в стране ряд реформ, прежде всего, экономического плана. Между тем политическая система серьёзных изменений не претерпела. Помимо самой влиятельной Либерально-демократической партии Узбекистана, в стране официально действуют ещё четыре политические силы, кандидаты от которых также претендовали на пост главы государства. Наблюдатели отмечают, что действительно оппозиционные партии к избирательному процессу допущены не были, и предстоящая победа Шавката Мирзиёева ни у кого сомнений не вызывала.

Интерес, проявленный в мире к президентским выборам в Узбекистане во многом связан с тем, что страна граничит с Афганистаном и играет важную роль в предотвращении распространения влияния захватившего там власть движения «Талибан».