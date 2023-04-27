В Судане истекает трёхдневное перемирие

Интенсивность боёв в Судане снизилась на фоне объявленного режима прекращения огня, который истекает в четверг, при этом столкновения продолжаются вблизи телевизионного центра Хартума. По меньшей мере одна женщина погибла в результате обстрела жилого дома в Омдурмане, недалеко от столицы.

Как сообщает Reuters, фактический правитель страны генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан предварительно одобрил план по продлению перемирия ещё на 3 дня, предложенный африканским региональным объединением IGAD. План также предполагает отправку представителей регулярной армии и военизированного формирования "Силы быстрого реагирования" (RSF) на переговоры в столицу Южного Судана Джубу.

Несколько стран продолжают операции по эвакуации своих граждан. Великобритания вывезла из Судана более 530 человек шестью рейсами. Вот что можно услышать в лондонском аэропорту Станстед:

– Мы вне опасности. Здесь нет бомбёжек, нам больше не нужно прятаться, мы дома.

– Это как кошмарный сон. Это просто кошмар, слава богу, что всё это закончилось.

– Я еду домой, меня ждут муж и дети. Здесь также моя сестра.

В ВОЗ заявили, что в Хартуме функционирует лишь 16% медицинских учреждений. По оценкам организации, из-за конфликта прервано лечение 50 000 суданских детей с острым недоеданием.

В дополнение к числу погибших и раненых, вызванных самим конфликтом, ВОЗ ожидает резкий рост смертности из-за вспышек эпидемий, отсутствия доступа к продовольствию и воде, а также перебоев в работе основных медицинских служб, включая пункты вакцинации. Тедрос Аданом Гебрейесус генеральный директор ВОЗ

По данным министерства здравоохранения Судана, вооружённый конфликт, вспыхнувший в середине апреля, унёс жизни как минимум 512 человек, более 4000 получили ранения.

В ВОЗ ожидают резкого увеличения смертности в Судане.

Страны региона намерены организовать переговоры противоборствующих сторон.