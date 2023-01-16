Бразильцы – о беспорядках 8 января: "Демократия как будто испарилась"

Жители Бразилии приходят в себя после беспорядков на Площади трёх властей и штурма правительственных зданий. Этот день, 8 января, который сравнивают со штурмом американского Капитолия, останется в коллективной памяти.

– Я следила за событиями, но потом перестала смотреть телевизор.

– Что вы чувствовали в тот момент?

– Отвращение. Я была возмущена. Честно говоря, в тот вечер мне стало плохо, и я решила выключить новости.

"Это абсурд, как можно настолько презирать демократию? Я никогда не видела ничего подобного", – добавила другая жительница Сан-Паулу.

Вот что ещё рассказали корреспонденту Euronews Анелиз Боржес на улицах города: "Моя реакция? Изумление, шок. Я понимал, что это бред, коллективный гипноз: людей подтолкнули к безрассудным действиям, при этом им вбили в голову, что за ними правда, что они борются за идеал... А ведь это было преступление. И кто-то должен понести ответственность – нужно провести расследование, найти и наказать настоящих виновных".

Власти страны, которая ещё 40 лет назад жила при военной диктатуре, расследуют погромы, в ходе которых радикальные протестующие требовали отставки Лулы да Силвы и прихода к власти армии.

"На самом деле это была попытка переворота. Мы не знаем точно, кто за этим стоял и каков был план, в этом разберётся суд. Но налицо попытка переворота", – говорит журналист Лео Пулья.

Тем не менее, по его словам, столкновения в Бразилиа, возможно, на руку новому президенту:

Лула как никогда раньше воспринимается как лидер движения в защиту демократии в момент исторической угрозы.

С другой стороны случившееся стало демонстрацией силы сторонников болсонаризма, показало, как далеко могут зайти самые радикальные из них. Теперь стало понятно, что значительная часть населения радикализована и оторвана от реальности". Лео Пулья Преподаватель истории и социологии, журналист

Избрание 77-летнего Луиса Инасио Лулы да Силвы на третий срок стало беспрецедентным событием в бразильской истории.Но многие опасаются разрастания гражданского противостояния в стране.

"Я думаю, конфликт будет развиваться по нарастающей. В обратное верится с трудом, – говорит жительница Сан-Паулу. – Миллионы людей впитали в себя дискурс ненависти, исходящий от одного человека. Язык вражды и насилия. Вот что мы наблюдаем сейчас. В прошлое воскресенье демократия, о которой мы так часто говорим, как будто испарилась".