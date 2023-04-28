Подготовка к контрнаступлению ВСУ завершена

ВСУ планомерно ведут контрнаступление в Херсонской области, нанося удары по российским складам боеприпасов, а также местам сосредоточения техники и живой силы, заявила Наталья Гуменюк.

ВСУ завершают подготовку к долгожданному весеннему контрнаступлению против вторжения российских войск, заявил министр обороны страны, и в целом армия готова.

Для удержания позиций на восточном берегу Каховского водохранилища в Запорожской области российские войска продолжают военизированное укрепление Запорожской АЭС.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что спутниковые снимки показывают, как российские силы строят огневые точки на крыше нескольких реакторов крупнейшей в Европе АЭС.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с марта 2022 года. Но это первое свидетельство того, что помещения, в которых находятся реакторы, включены в тактическое планирование обороны. Вероятно, Россия строит эти позиции, потому что она все больше обеспокоена перспективами крупного контрнаступления Украины.

Этот шаг, скорее всего, увеличивает вероятность повреждения систем безопасности АЭС в случае боевых действий вокруг неё. Однако прямое необратимое повреждение реакторов маловероятно при наиболее очевидных сценариях с применением пехотного оружия, поскольку конструкции станции очень сильно укреплены.

Ниже по течению Днепра, в районе Херсона, ВСУ продолжают наносить удары по российским объектам материально-технического снабжения и местам сосредоточения на восточном берегу, сообщает ISW.

На опубликованных геолокационных кадрах видно, что украинские силы наносят удары по российским позициям к северу от Корсунки и юго-западу от села Рыбальче, а также по российскому наблюдательному пункту в селе Козачьи Лагери.

Пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские силы уже планомерно ведут контрнаступление в Херсонской области, нанося удары по российским складам боеприпасов, а также местам сосредоточения техники и живой силы.