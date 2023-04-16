"Большой Пасхальный" обмен военнопленными

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Эти кадры опубликовала ЧВК "Вагнер". На них, как утверждается, запечатлены украинские военнопленные, которых передают Украине.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщая о "Пасхальном" обмене пленными, сказал, что домой вернулись 130 человек.

16 апреля православные верующие отмечают Пасху, древнейший и самый главный христианский праздник.

Это храм Святых мучениц Веры, Надежды и Любови в Старов Салтове, пострадавший в результате российского вторжения в Украину.

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в своём обращении по случаю Пасхи назвал войну в Украине "междоусобным конфликтом" и сказал, что будет молиться за "справедливый мир". Содержание его речи подвергли критике украинские СМИ.

На пасхальном богослужении в московском храме Христа Спасителя присутствовал президент России Владимир Путин. За время развязанной им полномасштабной войны в Украине были разрушены или повреждены более 300 религиозных учреждений.