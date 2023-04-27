Конфликты между частными военными компаниями в сражениях за Бахмут

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Пока все ожидают весеннего контрнаступления украинской армии, с российской стороны поступают сообщения о конфликтах между частными военными компаниями, воюющими за Бахмут.

Российские войска нанесли удар по Бахмуту, а глава российской ЧВК "Вагнер" заявил, что украинские войска наступают в преддверии, как он выразился, "неизбежного" контрнаступления".

По оценке американского "Института изучения войны", 26 апреля российские войска продолжали продвигаться внутри Бахмута. Геолокационные кадры показывают, что российские силы продвинулись в западной части города.

Аналитический центр отмечает: конкуренция между российскими ЧВК, вероятно, усиливается. На фронте действует группа наемников "Вагнер", которая ведёт уличные бои и продвигается вперед, в то время как ЧВК "Поток" (по сообщениям, один из трех отрядов энергетического гиганта "Газпром" и силы ВДВ) обеспечивает безопасность флангов.

По информации "Института изучения войны", личный состав "Потока" сообщил о плохом обращении со стороны группы "Вагнер", которые угрожали стрелять в бойцов "Потока", если они отступят от линии соприкосновения. Один из российских военных блогеров утверждает, что бойцы "Потока" оставили свои позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов.

"Институт изучения войны" ранее предположил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает рост количества частных военных компаний вокруг Бахмута как конкуренцию. Похоже, что это может вызвать существенные трения.

Пригожин заявил, что вооруженные силы Украины, скорее всего, начнут ожидаемое контрнаступление в начале мая, "чтобы отрезать фланги, которые мы не можем прикрыть" из-за нехватки боеприпасов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники НАТО уже завершили обучение и поставили более 1500 бронемашин, 230 танков и боеприпасы, обеспечив 98% обещанной помощи, и добавил, что Киев "теперь имеет военный потенциал, необходимый для возвращения территории".